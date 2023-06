Allo svizzero Hirschi (UAE Team Emirates) il Giro dell’Appenino 2023

Lo svizzero Marc Hirschi ha tagliato per primo il traguardo del Giro dell’Appenino 2023, in via XX Settembre, nel cuore di Genova. Il ciclista ha regalato, per la prima volta, alla sua nazione, la vittoria all’iconico giro in terra ligure.

Al secondo posto, lo spagnolo Cristian Rodriguez (Arkea Samsic). Nei chilometri finali, tra i 2 c’è stato un intenso testa a testa, con un inseguimento durato parecchi chilometri. Inseguimento che è andato a buon fine solo ai meno 6 dall’arrivo.

Medaglia di bronzo all’eritreo Henok Mulueberhan (Green Project Bardiani Csf Faizanè) che arriva in via XX Settembre alzando le braccia. L’Italia arriva al quarto posto, con il giovane Francesco Busatto del team Intermarché Circus Wanty.

Hirschi, classe 1998, che corre per l’Uae Team Emirates, è stato campione del mondo ed europeo under 23 in linea nel 2018, professionista dal 2019, nel 2020 si è aggiudicato una tappa al Tour de France e poi la medaglia di bronzo mondiale in linea e la Freccia Vallone. (fonte: Lega Ciclismo Professionistico)