L’immagine dello storico stadio “Alberto Picco” impressa sulla maglia dello Spezia Calcio (Serie B)

Presentata ufficialmente la nuova maglia da gioco dello Spezia Calcio (club di Serie B) prodotta da Kappa (marchio del portfolio BasicNet). Il design della divisa è un omaggio alla storia dello stadio “Alberto Picco”, cuore del tifo spezzino. Presenta infatti l’immagine dello storico ingresso Monumentale, protetto dalla doprintendenza ligure delle belle arti e inaugurato nel 1932, che si presenta impreziosito dalle statue dello scultore Enrico Carmassi, che usò come modello il pugile Alfredo Oldoini, atleta della gloriosa Virtus Spezia che in quegli anni si laureò per ben tre volte campione italiano.

A livello cromatico, la divisa presenta il ritorno alla classica alternanza bianco-nero, con il logo “omini” in ripetizione, posto all’altezza delle spalle, mentre sul retro del colletto è presente la scritta “Non siete soli” e sul petto, in posizione centrale, è posto lo Scudetto tricolore in memoria dell’impresa del 1944. Inoltre, immancabile per evidenziare il forte legame con la propria storia, nell’interno del colletto spazio alle celebri parole di Paolo Ponzo, “Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta”, tratte dal libro “Santa Domenica” di A. Napoletano, che, da numerosi campionati, accompagnano ormai lo Spezia in tutti gli stadi d’Italia. (fonte: Spezia Calcio)