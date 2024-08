Il marchio polacco Drutex nuovo “official partner” dell’Inter

Drutex, azienda polacca leader in Europa nel mercato dei serramenti nella produzione di finestre, porte e sistemi oscuranti, è il nuovo Official Partner di FC Inter per le prossime 2 stagioni. Questa collaborazione unisce l’avanguardia dell’innovazione di Drutex con l’eccellenza del club nerazzurro sia in campo che fuori.

Con quasi quarant’anni di esperienza nella realizzazione di finestre, porte e sistemi oscuranti, Drutex è un marchio riconosciuto in tutto il mondo per l’alto livello di avanzamento tecnologico nel settore, che permette al brand di dare origine a nuove tendenze sui mercati internazionali.

Drutex presenta una rete di oltre 4mila partner commerciali in tutto il mondo e una distribuzione di 40 paesi in 5 continenti.

Questo accordo permetterà inoltre a Drutex di rafforzare la propria posizione in Italia, uno dei mercati di esportazione strategicamente più importanti.