Ligue1, l’AS Monaco ripropone sul mercato la maglia del 5° titolo: ecco la ristampa della jersey 1987/88

(di Marco d’Avenia) – Il 15 dicembre scorso l’AS Monaco, squadra del Principato militante nel massimo campionato francese, ha lanciato sul mercato la ristampa della maglia con la quale, la formazione guidata da Arsène Wenger, ha vinto il 5° titolo nazionale della sua storia (nella stagione 1987/88). Immancabile la leggendaria riga diagonale, nata dalla fantasia della principessa Grace nel 1960, che divide la maglia in due. Torna invece il vecchio stemma sociale e lo sponsor “Alain Afflelou” (storica catena di negozi di ottica in Francia). Il prezzo della jersey è di 65 euro ed è venduta in edizione limitata.

Fondato nel 1924, e dopo aver raccolto i suoi primi trofei negli anni ’60, l’AS Monaco affronta un periodo di alti e bassi negli anni ’70. La svolta per il club monegasco arriva però negli anni ’80. Nel 1985 viene infatti inaugurato lo stadio “Louis II” e due anni dopo viene chiamato alla panchina del Monaco un tecnico esordiente (Arsène Wenger), che, alla seconda esperienza come allenatore, regala al club del Principato il suo 5° titolo di Francia. Il successo del Monaco di quella stagione viene così celebrato in questa speciale maglia. Operazioni di marketing simili se ne vedono tante (ultima quella del Parma), ma raramente le ristampe sono fedeli in tutto e per tutto alle originali come in questo caso.

La campagna, accompagnata dall’hashtag #Repeat, punta sicuramente sulla nostalgia, sentimento che spesso accompagna i tifosi di calcio di tutto il mondo. Tuttavia l’iniziativa potrebbe avere successo anche presso i più giovani, ansiosi di toccare con mano la storia della propria squadra del cuore.