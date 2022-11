Ligue1: Cazoo lascia l’OM. CMA nuovo jersey sponsor dal 2023

di Marco Casalone) – L’Olympique de Marseille (Ligue1 francese) e il gruppo main sponsor del club 9 volte campione di Francia a partire dal luglio 2023.

In base all’accordo, valido anche per la stagione 2024/25, il logo della CMA CGM comparirà sul fronte di tutte le maglie da gioco dell’OM, comprese quelle delle giovanili e della squadra femminile, oltre che sulle tribune dello stadio Vélodrome ed all’interno centro tecnico Robert Louis-Dreyfus; CMA CGM, il cui quartier generale si affaccia sul porto di Marsiglia e garantisce oltre 4mila posti di lavoro sul territorio, succederà dunque a Cazoo, start-up britannica specializzata nella vendita di auto online, che nonostante 2 ulteriori anni di contratto è stata costretta ad abbandonare le sue attività di partnership. ) – L’e il gruppo CMA CGM , terzo al mondo nel settore del trasporto marittimo, hanno stretto una partnership che renderà la società armatricedel club 9 volte campione di Francia a partire dal luglio 2023.In base all’accordo, valido anche per la stagione 2024/25, il logo della CMA CGM comparirà sul fronte di tutte le maglie da gioco dell’OM, comprese quelle delle giovanili e della squadra femminile, oltre che sulle tribune dello stadioed all’interno centro tecnico; CMA CGM, il cui quartier generale si affaccia sul porto di Marsiglia e garantisce oltre 4mila posti di lavoro sul territorio, succederà dunque a, start-up britannica specializzata nella vendita di auto online, che nonostante 2 ulteriori anni di contratto è stata costretta ad abbandonare le sue attività di partnership.

Anche se i dettagli economici non sono stati resi noti, diverse fonti riportano cifre superiori rispetto al precedente contratto con Cazoo, che oscillava tra i 6 e gli 8 milioni di euro annui e non prevedeva la sponsorizzazione delle squadre giovanili e femminili: una boccata d’ossigeno per l’Olympique de Marseille, le cui finanze vengono costantemente esaminate dall’UEFA e dall’area ispettiva del Financial Fair Play, dopo le perdite da quasi 80 milioni di euro fatte registrare nella stagione 2020/21.

Problemi economici che, al contrario, certamente non riguardano CMA CGM, che ha registrato profitti record nel 2021 (quasi 18 miliardi di dollari), confermati dei primi due trimestri del 2022; ricavi che hanno consentito al proprietario del gruppo, l’armatore Rodolphe Saadé, di portare a termine un’altro importante investimento nella regione marsigliese, con l’acquisizione del quotidiano regionale “La Provence“.