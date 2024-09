L’IEG si espande all’estero con Dubai Muscle Show e Dubai Active 2024

Dopo il successo della 18ima edizione della Rimini Wellness, il network di IEG (Italian Exhibition Group), da sempre dedicato al fitness e al benessere, ha deciso di investire su alcuni importanti appuntamenti internazionali: Dubai Muscle Show e Dubai Active, lanciati 3 anni fa e la cui prossima edizione si svolgerà dal 25-27 ottobre prossimi; e “Brasil Trading Fitness Fair”, prevista dal 22 al 24 novembre 2024 a São Paulo. A Dubai sono attesi non meno di 38mila visitatori, con oltre 30mila mq di esposizione, più di 600 atleti del settore e oltre 400 marchi esposti nei 3 giorni di eventi.

“Per il 2025 avremo un’importante novità: la prima edizione di “Riyadh Muscle”, dal 21 al 22 febbraio, organizzata in collaborazione con la nostra filiale di Dubai. Il wellness è molto legato all’italianità, con le fiere internazionali esportiamo un modello di lifestyle e benessere molto credibile”, ha spiegato Marco Carniello, Chief Business Officer di IEG a FashionNetwork.com. “Per quanto riguarda gli spazi riminesi, già dalla fine di quest’anno amplieremo la fiera con due nuovi padiglioni temporanei per dare spazio alla crescita di Ecomondo e Sigep, mentre per il 2028 sarà pronto un enorme padiglione circolare con 11 mila posti, che oltre ad accogliere le nostre manifestazioni diventerà anche un’area per concerti”.

Si è chiusa con numeri da record la 18ima edizione di Rimini Wellness (30 maggio–2 giugno), la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata al mondo del fitness e del benessere, che ha riunito in 28 padiglioni della Fiera di Rimini oltre 300 espositori. Grande successo poi anche per RiminiWellness Off, il “fuori salone” organizzato in collaborazione con il comune di Rimini, nell’ambito del quale sono stati organizzati 240 eventi sul territorio.