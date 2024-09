Il Team Italia FIPE arriva a Parigi. Telesca, Romano e Quarto pronti per i Giochi Paralimpici 2024

Oggi prende ufficialmente il via l’avventura del Team Italia FIPE ai XVII Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Donato Telesca, Emanuela Romano e Andrea Quarto sono giunti nella capitale francese, pronti a immergersi nell’atmosfera unica dei Giochi, che li vedrà protagonisti il 5, il 6 e il 7 settembre all’Arena Porte de La Chapelle. Ed eccoli già immortalati accanto alla Tour Eiffel, ma non quella parigina! Come per i nostri atleti olimpici, anche i paralimpici hanno fatto una ‘tappa’ a Pojana Maggiore, comune del vicentino, dove esiste una copia fedele del monumento francese. Ci abbiamo scherzato, chiaramente, in attesa di emozionarci per le loro prossime imprese sulla panca di Parigi. A guidare la squadra c’è il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana Paralimpica Sandro Boraschi, affiancato dagli allenatori Filippo Piegari e Antonio Di Rubbo. A capo della delegazione è presente il Segretario Generale della Federazione Italiana Pesistica, Francesco Bonincontro. La prima a salire sulla panca delle Paralimpiadi sarà Emanuela Romano, in gara il 5 settembre alle ore 17.00 nella categoria fino a 55 kg. Per lei si tratta della terza Olimpiade, ma in un nuovo sport: dopo aver partecipato già ad altre due competizioni a Cinque Cerchi nel nuoto, infatti, ora si dedicherà alla Pesistica Paralimpica. Emanuela è l’ultima ad aver ottenuto il pass per Parigi, lo scorso 8 luglio, beneficiando dello spostamento di categorie di alcune atlete. Il 6 settembre sarà il giorno di Donato Telesca, che gareggerà nella categoria fino a 72 kg alle ore 12.00. L’Azzurro di Pietragalla arriva all’appuntamento da Vicecampione del mondo e con il secondo posto nella ranking paralimpica. Donato, nonostante la sua giovane età (25 anni) è alla sua seconda partecipazione a Cinque Cerchi. Sabato 7 settembre alle ore 18.35, infine, sarà la volta di Andrea Quarto, con un passato da Incursore nella Marina Militare Italiana e che sarà a Parigi per onorare il tricolore nella categoria fino a 97 kg. L’Azzurro napoletano ha staccato il pass grazie a una prova maiuscola fatta all’ultima occasione valida per centrare la qualifica, in occasione della ParaPowerlifting World Cup di Tbilisi in Georgia, di fine giugno.