958 Santero si conferma al fianco dell’Hellas Verona (Serie A)

In attesa di un nuovo main sponsor, per l’intera stagione 2024/25, l’Hellas Verona (Serie A), anche in occasione del terzo match (che l’ha vista opposta al Genoa in trasferta), è scesa in campo con il marchio dei vini piemontesi “958 Santero”. Il club gialloblù è, assieme alla Juventus e alla Lazio, uno dei tre club della massima serie tricolore senza main sponsor di maglia. Fino alla scorsa stagione la società veneta si era mossa in area 800mila euro a stagione. In questa prima fase della nuova stagione appare soltanto il brand Conforama (arredamenti) nelle vesti di second sponsor.