Numeri e presenze record per Wrestlemania 39 al SoFi stadium di Inglewood

Presentata dall’host The Miz insieme all’artista e rapper Snoop Dogg, la prima serata di WrestleMania 39, direttamente dal SoFi Stadium di Inglewood (California) è stata un successo di fronte a 80.497 spettatori (161.892 considerando anche le presenze della “nigh t2”). Un record assoluto nella storia della “WWE”. Gli organizzatori hanno incassato più di 21,6 milioni di dollari solo dal ticketing (ma numeri importanti sono stati raggiunti anche a livello di sponsorship e merchandising).

La più grande vittoria della carriera di Austin Theory. Nel duello generazionale con il leggendario John Cena, Theory si conferma United States Champion grazie alla sua A-Town Down. Nel match che ha aperto la serata Cena aveva fatto cedere il campione, ma con l’arbitro distratto e lontano dall’azione, così Theory ne ha immediatamente approfittato, piazzando la sua mossa finale e ottenendo la vittoria grazie al recupero del direttore di gara. Durante l’ingresso sul ring Cena ha salutato tutti i bambini di “Make a Wish”, in segno di profondo rispetto.

È Bad Bunny, presente al tavolo di commento spagnolo, a consegnare la vittoria a Rey Mysterio contro suo figlio Dominik. Il rapper ferma il tentativo del membro del Judgment Day di colpire il padre con la catena, in un match ricco di interferenze, durante il quale si sono fatti vedere il Judgment Day e Legado del Fantasma, sotto gli occhi di Angie e Aalyah, moglie e figlia di Rey. Suggestiva l’entrata di Dominik (con tanto di maschera), portato sul ring dagli agenti della polizia. Rey fa ancora meglio, accompagnato sul ring da Snoop Dogg e con la musica del suo vecchio amico Eddie Guerrero.

Seth “Freakin” Rollins supera Logan Paul grazie allo Stomp. L’influencer (nel giorno del suo 28° compleanno) mette in difficoltà The Visionary per gran parte del match utilizzando il suo repertorio da boxe, ma Seth resiste, nonostante l’interferenza di KSI, rapper e youtuber che prova ad aiutare Logan, ma viene messo fuori gioco da Paul stesso, che lo colpisce inavvertitamente con un Frog Splash sul tavolo di commento. Spettacolari gli ingressi, con Paul che è arrivato sul ring “volando” aggrappato a un trapezio, mentre Rollins è stato introdotto da un direttore d’orchestra e dal pubblico che cantava la sua theme song.