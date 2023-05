Levante UD (Segunda Division): maglia celebrativa per il Centenario dell’Incoronazione della Virgen de los Desemparados

La nuova maglia celebrativa del Levante UD per la stagione 2023724

Il Levante UD, il più antico club della città di Valencia, inaugura già la prossima stagione presentando il Third kit 2023-24. Attraverso un design esclusivo, la maglia celebra il “Centenario dell’Incoronazione della Virgen de los Desemparados”, proclamata nel 1961 dall’allora Papa Giovanni XXIII patrona di Valencia e di tutta la regione valenciana.

Una maglia ricca di significato, che ‘los Granotas’ indosseranno già in occasione della partita casalinga del 15 maggio contro l’UD Ibiza, a due giorni dalla ricorrenza esatta del Centenario.

Un rapporto molto sentito quello della città con la “Virgen de los Desemparados (Vergine degli Indifesi)”, che viene espresso in maniera significativa dalla grafica, dai simboli e dalle parole riportate sulla maglia celebrativa. Forte e chiaro anche il messaggio di sostenibilità ambientale, con le divise interamente realizzate in Eco Fabric, tessuto proveniente al 100% da plastica riciclata, a conferma della filosofia green condivisa da Macron e Levante UD.

La squadra, così come la città, sono intensamente coinvolte nei festeggiamenti dell’anno giubilare del Centenario dell’Incoronazione. Tutto risale al 12 maggio 1923, quando a Valencia si celebrò la solenne Incoronazione della Virgen de los Desamparados su un altare posto alla fine del Puente del Real, alla presenza del re Alfonso XIII, della regina Victoria Eugenia e di migliaia di valenciani. La corona originale della Vergine fu realizzata con le donazioni di oro e gioielli dei cittadini di Valencia, ma dovette essere rifatta nel 1941 a seguito del furto avvenuto durante la guerra civile spagnola. Le celebrazioni del centenario prevedono di regalare alla Vergine, al posto di una corona fisica, una Corona di Carità, ovvero una raccolta di donazioni per sostenere i diversi progetti di solidarietà della Basilica, proprio nei confronti di quei desemparados che la Vergine protegge.

Il Levante UD omaggia e celebra questo importante evento cittadino con una maglia dal colore celeste, con collo a polo e bordi manica in blu navy con fine riga scarlatta. Il backneck interno è personalizzato con i tradizionali colori azulgrana, lo stemma del club e la scritta Designed in Bologna a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’Headquarters Macron.

Il tema grafico che caratterizza la maglia è rappresentato dal pattern debossato che ripete, all-over, il logo del Centenario, e dalla presenza del motto “Sempre en lo cor” (una delle frasi dell’inno dell’Incoronazione scritto dal valenciano José Maria Juan Garcia) stampato a caldo nell’angolo in basso a destra della maglia. Le stesse parole, alternate allo stemma del club, sono poi ripetute anche nel tape in silicone posto nel bordo interno a fondo maglia. I pantaloncini celesti con coulisse blu navy riprendono il tema grafico con il logo del Centenario, mentre i calzettoni celesti con bordo superiore blu navy e fine riga orizzontale scarlatta, presentano sui polpacci le due date significative di questo importante evento cittadino: 1923 – 2023.