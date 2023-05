Al via il webinar della Scuola dello Sport “Women, Leadership & Sport”

Il 16 maggio dalle 9.15 alle 16.30 si svolgerà il webinar focalizzato su “Women, Leadership & Sport”, organizzato dalla Scuola dello Sport (Sport Impact, Sport e Salute). Parteciperanno molteplici speaker che condivideranno le proprie esperienze personali, le proprie prospettive professionali e le proprie visioni di futuro.

Si alterneranno tra relatori e relatrici: Antonella Baldino (President Istituto Credito Sportivo e Head of International Finance and Development Cooperation at Cassa Depositi e Prestiti), Stefania Giannini (Assistant Director-General for Education – UNESCO), Rossana Ciuffetti (Director Sport Impact, Sport e Salute), Veronica Diquattro (CEO, Global Markets, DAZN), Elisa Zambito (Banca Intesa San Paolo), Alessandra Proto (Head of OECD Trento Centre for Local Development, OECD), Federica Alberti (Director, Wellness Foundation), Iris Cordoba (General Manager, Global Sport Innovation Centre powered by Microsoft), Francesca Ferrarini (Strategic Account Lead, U-Earth) ed altri/e interpreti del cambiamento.

Per registrare il proprio interesse a seguire il webinar, si prega di far riferimento al sito: https://scuoladellosport. sportesalute.eu/ scuoladellosport/formazione- sds/corsi/corso/3881-Women,_ Leadership_&_Sport.html? layout=sdscorso

Per una prospettiva sul programma provvisorio, si prega di visitare il sito https://scuoladellosport. sportesalute.eu/images/sds/ Programma_Women_Leadership__ Sport_27_aprile.pdf