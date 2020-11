L’EUROPEAN ATHLETICS ASSEGNA A ROMA I CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA DEL 2024  

(di Daniele Caroleo) – A 60 anni esatti dagli storici Giochi Olimpici del 1950, l’European Athletics assegna nuovamente a Roma, dopo l’edizione del 1974, i Campionati Europei di Atletica. Nel 2024, dunque, la Capitale tornerà ad ospitare, 50 anni dopo, la massima rassegna continentale di atletica (sarà la terza volta per l’Italia, dopo l’edizione del 1974 e quella di Torino 1934).

La candidatura di Roma è stata portata avanti dal comitato promotore che ha visto la FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera) in qualità di protagonista principale, accompagnata dal decisivo sostegno del Governo, della Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI, di Sport e Salute, e di numerosi altri Enti ed associazioni. La proposta di Roma 2024 ha ottenuto una maggioranza schiacciante, con 14 voti a favore (su 16) del Council dell’European Athletics (battuta la candidatura della città polacca di Katowice).

Un’edizione, quella del 2024, che si terrà subito dopo le Olimpiadi di Parigi, previste nello stesso anno, e che riporterà la città eterna al centro dell’atletica europea. Proprio come avvenne nel 1974, impreziosita, in quell’occasione, dalla volata nei 200 metri che valse la medaglia d’oro all’indimenticato Pietro Mennea (che, sempre nella stessa edizione, vinse anche due argenti nei 100 e nei 4×100). Senza dimenticare il primo podio (tra Europei, Mondiali ed Olimpiadi) per Sara Simeoni, che conquistò il bronzo nel salto in alto, ed il terzo posto conquistato da Giuseppe Ciondoli nei 10.000 metri.

Il video di presentazione della candidatura, durato circa 40 minuti, ha inteso raccontare e promuovere le bellezze della città, unitamente alla solidità della proposta per Roma 2024. Nel corso della presentazione (che si è svolta in videoconferenza), introdotta dal presidente FIDAL Alfio Giorni, si sono registrati i contributi di diverse personalità, come l’assessore allo sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, il membro del Council di World Athletics, Anna Riccardi, la responsabile dell’Area Internazionale FIDAL, Roberta Russo, e il responsabile dell’Area Comunicazione FIDAL, Marco Sicari. A supportare la candidatura, inoltre, ci sono state le parole del sindaco di Roma, Virginia Raggi, del presidente del CONI, Giovanni Malagò, del presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e dell’assessore al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese.

Lo Stadio Olimpico di Roma tornerà dunque ad essere il cuore dello sport europeo, ma le discipline della rassegna continentale di atletica del 2024 andranno ad abbracciare anche altre zone suggestive della Capitale: il getto del peso, per esempio, avrà come scenario d’eccezione il Colosseo e l’Arco di Costantino, mentre per la marcia è stato scelto il viale delle Terme di Caracalla. Infine, per la mezza maratona, è stato individuato il percorso della Half Marathon Via Pacis con partenza e arrivo in via della Conciliazione, all’ombra della Basilica di San Pietro.