LETE–SSC NAPOLI: la sfida della Brand Activation

(di Raissa Ferraro)* – Acqua Lete, marchio con un consolidato posizionamento nel mondo dello sport grazie ad una serie di sponsorizzazioni di eventi nazionali/internazionali, nella stagione calcistica 2005/2006 ha scelto di sostenere la SSC Napoli, sposando un progetto di lungo corso.

La partnership tra Acqua Lete e SSC Napoli si è dimostrata di grande valore perché ha contribuito (attraverso la condivisione del percorso di crescita tecnico ed organizzativo delineato dal presidente Aurelio De Laurentiis), al raggiungimento di eccellenti risultati del club azzurro culminati nella partecipazione alla Champions League e nella conquista della Coppa Italia nella stagione 2011/2012, fino al primato tra le squadre italiane nel ranking mondiale stilato dalla I.F.F.H.S. L’azione di brand activation è stata continuamente alimentata dal club partenopeo.

#COROaCORE LETE

Dal 2020, a causa della pandemia, gli stadi di tutta Italia hanno chiuso al pubblico, lasciando i calciatori nel silenzio, senza la spinta della voce dei propri tifosi. Per i calciatori e i tifosi del Napoli non è stato più così.

Acqua Lete ha posto fine ha questo silenzio e insieme alla SSC Napoli ha restituito la voce e il calore della tifoseria allo Stadio Diego Armando Maradona in modo originale e assolutamente innovativo attraverso la challenge #CoroaCoreLete.

In concerto Lete e i giocatori partenopei hanno registrato un video che attesta l’attaccamento del popolo azzurro alla propria squadra del cuore. Dal 12 aprile ogni tifoso, collegandosi alla piattaforma Tik Tok con l’hastag CoroaCoreLete, ha potuto duettare con capitan Insigne, Mertens, Koulibaly e Politano e registrare il suo contributo.

Tutti le registrazioni della challenge hanno contribuito ad accrescere nei contenuti una serie di video collettivi proiettati allo Stadio Diego Armando Maradona durante le gare casalinghe della fase cruciale del campionato con quel calore unico che solo il popolo partenopeo sa esprimere.

#jersey2021 SSC Napoli

Un’ altra forte azione di attivazione del brand Lete nei confronti dell’SSC Napoli e di tutti i suoi tifosi ha riguardato il desing della maglia della stagione 2020/21.

Infatti, ad inizio stagione, molti tifosi del Napoli hanno lamentato sui social e sulle principali emittenti collegate alla società la presenza troppo ingombrante del marchio.

In particolare si è fatto riferimento all’utilizzo di un riquadro per il main sponsor ormai da tempo evitato da tutte le big d’Europa. Lete ha mostrato un‘altissima sensibilità a riguardo e al fine di migliorare l’engagement con tutto la dimensione del Napoli insieme con la società hanno rimosso il rettangolo incriminato ponendo la scritta del marchio Lete di colore rosso.

Anche se può apparire come un’azione banale, il dare ascolto ad un riscontro avuto dal proprio target di riferimento ha aumentato la trust dei tifosi napoletani e li ha resi partecipi di un processo di scelta molto importante riguardante la divisa ufficiale del Napoli contribuendo cosi ad aumentare l’awareness e la reputation del brand Lete e SSC Napoli.

LETE E #ILCALCIOCHETIPREMIA

Acqua Lete ha sempre abbinato il proprio marchio ad eventi di importanza nazionale e internazionale. Nel 2015 Acqua Lete ha stretto un importante e prestigioso accordo Di partnership con la FIGC diventando Premium Sponsor Della Nazionale Italiana Di Calcio maschile e femminile.

“Siamo fieri – ha affermato il presidente di Lete Spa, Nicola Arnone in occasione della stipula dell’accordo quadriennale 2019-2022 – di poter proseguire il percorso già intrapreso con la Figc di condivisione di valori e progetti. Nel prossimo quadriennio, oltre a garantire la migliore idratazione ai campioni di tutte le squadre nazionali con la nostra acqua minerale particolarmente adatta al recupero muscolare degli atleti, attiveremo progetti di responsabilità sociale avvicinando il mondo del calcio, soprattutto quello giovanile, all’educazione alimentare e ambientale. Creare occasioni di incontro, informazione e coinvolgimento su temi rilevanti a noi molto cari, come la corretta alimentazione e l’educazione ambientale, attraverso la testimonianza di campioni in erba e talenti affermati, sarà uno dei principali obiettivi dei prossimi quattro anni di Lete con Figc”.

Così anche in occasione degli Europei 2021, Lete continua la sua strategia di attivazione del brand mediante il concorso il “ilCalcioCHETipremia” che consente attraverso sistemi di gamification di fidelizzare il pubblico a cui si rivolge attraverso premi della Nazionale di calcio Italiana.

Inoltre in passato, Acqua Lete ha offerto ad alcuni tifosi del Napoli la possibilità di scendere in campo in occasione della presentazione della maglia ufficiale della squadra azzurra per la stagione 2009-2010, prevista per il 5 agosto allo stadio S. Paolo che culminò con l’incontro amichevole Napoli-Espanyol ponendo già le basi per conquistare la brand leadership in Italia delle sponsorizzazioni sportive.