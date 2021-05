SUPERCOPPA ITALIANA: C’E’ LA CONFERMA DI DAL PINO, INTER-JUVE SI GIOCHERA’ DI NUOVO IN ARABIA

(di Lorenzo Di Nubila) – Inter e Juventus, dopo aver vinto rispettivamente il campionato e la Coppa Italia, si daranno nuovamente appuntamento, probabilmente a gennaio, per aggiudicarsi la Supercoppa Italiana.

In riferimento a ciò, si è espresso il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino (nella foto in primo piano), che ha dichiarato: “La Lega ha un contratto con l’Arabia Saudita, che a sua volta aveva la possibilità di rinunciare un anno e lo ha fatto non potendo avere pubblico. La prossima sarà in Arabia, perché è previsto dal contratto. Col pubblico. Sarà straordinaria, essendo Inter-Juventus è uno spot per il nostro calcio. Diritti umani? Questo contratto è stato firmato prima del mio arrivo. So che c’è un rapporto di intensa collaborazione tra la nostra Federazione e quella araba con discussione anche rispetto al calcio femminile, per andare in una direzione di apertura ai diritti umani. Io seguo il nostro gruppo di club e preferirei non entrare in questo tema, penso ci siano discussioni che non riguardano i nostri club”.

Oltre a ciò, il presidente della Lega Serie A ne ha approfittato per fare un bilancio della stagione calcistica appena conclusa, affrontando diverse tematiche, come ad esempio la Superlega: “Spero solo che il nostro gruppo di club trovi coesione. Vedo che siamo già in questa direzione e che il sistema complessivo dia delle risposte ai malesseri che progetti come la Superlega ci mettono di fronte”.

Dal Pino, inoltre, ha affrontato anche la tematica pandemia, soffermandosi sull’importanza di un piano vaccini in vista della prossima stagione, aggiungendo che: “Serve assolutamente ed è importante farlo. Vorremmo iniziare i ritiri in piena sicurezza e con una sorta di ritorno alla normalità. Abbiamo fatto due stagioni in cui la complessità logistica dei ritiri e delle trasferte è stata enorme. I vaccini sono un punto fondamentale. Ci stiamo lavorando”.