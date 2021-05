FC INTER: KPMG ADVISOR FINANZIARIO NELL’OPERAZIONE SUNING-OAKTREE

(di Lorenzo Di Nubila) – Il fondo americano Oaktree Capital Management investirà 275 milioni di euro nell’Internazionale Football Club, squadra neo campione d’italia, in una delle più rilevanti operazioni di distressed M&A del mercato italiano.

Oaktree Capital Management è una società statunitense di gestione patrimoniale specializzata in strategie di investimento alternative. Presente anche nella Cina di Suning, a Shanghai e Pechino, Oaktree Capital Management conta oltre mille dipendenti e vanta enorme esperienza nella strategia del credito dall’approccio “opportunistico”, come indicato dallo stesso fondo sul proprio sito: il campo d’azione include infatti infrastrutture, debiti e prestiti consolidati. Come tutti i fondi, l’obiettivo di ogni operazione è quello di guadagnare dal proprio investimento. Tra le figure chiave si fa riferimento al Ceo Jay Wintrob e Howard Marks, oggi co-presidente e nel 1995 uno dei soci che diede vita alla società. Da ricordare come, nel 2019, Oaktree è stata rilevata per il 62% dal fondo canadese Brookfield che entro il 2029 dovrebbe arrivare a possedere il 100% delle attività.

L’operazione si configura come un finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management, che permetterà di sostenere il club neroazzurro dopo le difficoltà emerse durante la pandemia. KPMG, in collaborazione con Strategie & Sviluppo Milano, è stato l’advisor finanziario dell’operazione. E’ una rete di società indipendenti di fornitura di servizi professionali alle imprese, specializzato nella revisione e organizzazione contabile, nella consulenza manageriale e nei servizi fiscali, legali e amministrativi.

Il team multidisciplinare di Deal Advisory di KPMG, coordinato dal partner Marco Brugola, ha contribuito a originare e finalizzare la complessa operazione, dalla prima lettera di intenti, all’analisi della struttura finanziaria dell’operazione, alla comprensione delle principali problematiche di business fino alla sottoscrizione del deal.