LEGA SERIE B: PARTNERSHIP ESCLUSIVA CON KONAMI PER PES2021

(di Daniele Caroleo) – Konami Digital Entertainment B.V., casa di progettazione e sviluppo di videogiochi e produttrice di PES (l’acronimo sta per “Pro Evolution Soccer”), ha annunciato l’accordo per una partnership esclusiva con la Lega Serie B e con la FIGC, in merito alla licenza ufficiale della Nazionale italiana.

A seguito di questo accordo, il videogioco eFootball PES 2021 Season Update (PES2021), sarà l’unico ad avere la licenza ufficiale della Serie B, includendo, di fatto, il marchio ed il nome ufficiale “Serie BKT” all’interno dello stesso gioco. PES2021, disponibile per PC e console, potrà quindi proporre, ai videogiocatori, tutti i contenuti ufficiali del campionato cadetto italiano, tra cui il logo, il trofeo, il pallone ufficiali e diverse squadre partecipanti alla Serie B in questa stagione.

I team in esclusiva sono: AC Pisa, AC Reggiana 1919, AS Cittadella, Ascoli Calcio, AC ChievoVerona, Cosenza Calcio, Empoli FC, Frosinone Calcio, L.R. Vicenza Virtus, Pescara Calcio, Pordenone Calcio, Reggina 1914, SPAL 2013 Ferrara, SS Monza 1912, US Cremonese, US Lecce, US Salernitana 1919, Venezia FC e Virtus Entella.

Grazie, inoltre, all’accordo con la FIGC, all’interno del videogioco PES2021 verrà inserita anche la riproduzione ufficiale, con la massima qualità possibile, della Nazionale Italiana di Calcio. Il tutto si aggiunge alle licenze esclusive della Juventus e della Roma. Oltre a quelle ufficiali di altre 16 squadre di Serie A e a numerose altre licenze di campionati e club in tutto il mondo.

PES2021 include, unitamente ad ulteriori contenuti di gioco, tutte le caratteristiche di PES2020, la versione della stagione precedente ed insignito del prestigioso premio “Best Sports Game” all’Electronic Entertainment Expo 2019. Inoltre, assieme agli aggiornamenti dei calciatori e delle squadre, include, in esclusiva, anche la modalità UEFA EURO 2020 e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale (posticipato al 2021).

La versione Standard Edition di PES 2021 Season Update (disponibile nei formati fisici e digitale), infine, è caratterizzata da una storica copertina che raffigura quattro ambasciatori di eFootball PES di questa stagione: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford e Alphonso Davies.