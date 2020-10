LIVERPOOL FC E AXA AMPLIANO LA LORO PARTNERSHIP: IL CENTRO DI ALLENAMENTO DEI REDS PRENDE IL NOME DEL GRUPPO ASSICURATIVO

(di Daniele Caroleo) – Il Liverpool FC ha annunciato ufficialmente l’ampliamento della partnership con AXA, il gruppo assicurativo mondiale operante nella protezione assicurativa e nell’asset management. A seguito di questo accordo, il nuovo centro di allenamento dei Reds, sito a Kirby, prenderà proprio il nome di AXA Training Center.

La struttura, altamente all’avanguardia, sarà il primo complesso di allenamento del club inglese che assumerà la denominazione di uno sponsor. L’AXA Training Center è costituito da ben tre campi di calcio regolamentari, aree adibite al riscaldamento e all’allenamento per i portieri e diverse strutture interne tra cui una piscina, un palazzetto dello sport, due palestre, un complesso di idroterapia e suite per la riabilitazione sportiva specializzata. Il tutto si estende su un’area per complessivi 9.200 mq.

La squadra di Jürgen Klopp lascerà quindi lo storico campo di allenamento di Melwood, che da oltre 70 anni ospitava i Reds e, per la prima volta nella storia del club, la prima squadra del Liverpool ed il settore giovanile si ritroveranno nel medesimo centro sportivo per gli allenamenti.

Il rinnovato accordo con AXA, che, nel 2018, era diventato il partner assicurativo ufficiale del club prevede che l’azienda (vanta oltre 105 milioni di clienti sparsi in 61 paesi in tutto il mondo), sia anche l’Official Training Partner della squadra, con la conseguente visibilità del brand su tutto l’abbigliamento di allenamento dei Reds.