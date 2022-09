L’Inter cresce in Turchia con il progetto Academy

L’Inter ha festeggiato lo sviluppo dei colori nerazzurri nel territorio turco: una delegazione guidata dal Vice President Javier Zanetti si è infatti recata a Mersin per una serie di attività dedicate a consolidare la presenza del brand in Turchia, Paese dove il Club è già altamente riconosciuto, con un’ampia fanbase e più di 15 milioni di persone interessate all’Inter.

La presenza della delegazione nerazzurra in Turchia permette così di celebrare il percorso di crescita del progetto Academy sul territorio, nato nel 2020 in collaborazione con il partner 3H Spor Okullari e che ha visto in questi primi due anni uno sviluppo da record.

Solo nella città di Mersin, Inter Academy conta infatti 900 giovani calciatori, per un totale di quasi 2000 sull’intero territorio turco, con una diffusione capillare in 11 diverse sedi tra Mersin (HQ), Istanbul, Antalya, Denizli, Kayseri, Bursa e Diyarbakir.

I due giorni in Turchia sono stati inaugurati da una gala dinner, svoltasi ieri sera alla presenza delle istituzioni del territorio e seguita nella giornata di oggi da uno speciale allenamento guidato da Javier Zanetti presso il Mersin Stadium, che ha visto la presenza di 500 bambini in campo e un nutrito gruppo di tifosi che hanno colorato di nerazzurro le tribune dello stadio. (fonte: Inter.it)