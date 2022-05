Lega Pro: coinvolti nel progetto NFT più di 1.300 calciatori

La Lega Pro, in concomitanza con la fase PlayOff (terminerà il prossimo 12 giugno), ha lanciato ufficialmente la prima collezione NFT (non-fungible-token) della sua storia, con 4.570 pezzi esclusivi per tifosi e appassionati di calcio.

In totale ben tre collezioni disponibili in concomitanza di ciascuna partita della fase conclusiva del campionato di C.

Sono i numeri del progetto “Serie C Playoff NFT” che Lega Pro ha annunciato assieme a due partner d’eccezione: Eleven Sports (distributore esclusivo di oltre 1.240 partite su base stagionale) e DaChain.com. Quest’ultima è una nuova piattaforma per la creazione gestione e commercializzazione di NFT – oggetti unici, racchiusi in tre collezioni digitali: “Top Moments PlayOff” (con le migliori azioni di ciascuna partita in diverse tirature limitate); “3D da collezione” (serie di oggetti iconici tra cui il pallone ufficiale dei Playoff 2022 e il trofeo del campionato Serie C); “Final 4 Art by Cristina Stifanic” (quattro opere d’arte uniche create da Cristina Stifanic – visual pop artist milanese – in edizione limitata per le “Final Four” di Lega Pro).

“Si tratta della più importante operazione di marketing mai sperimentata nella storia del calcio professionistico, sia per la durata (oltre un mese e mezzo di attività di comunicazione) e per il numero dei club coinvolti (60)”, ha spiegato Marcel Vulpis, vicepresidente vicario della Lega Pro – nella foto sopra. “Più di 1.300 calciatori della Serie C hanno ricevuto (proprio in queste ore) un NFT celebrativo, personalizzato con nome e cognome. Potranno mostrarlo ai tifosi e condividerlo sui propri social media. Un’operazione di guerrilla marketing studiata per creare visibilità e interesse nei fan a supporto del progetto. Infine, stiamo studiando altre sorprese sia per le tifoserie dei tre club già promossi (Bari, Modena e Südtirol), sia per la giornata finale del 12 giugno, quando conosceremo il nome della quarta ed ultima squadra promossa in Serie B”.