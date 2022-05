La Serie A minaccia di non rispettare la mutualità nei confronti delle altre leghe

I club di Serie A sono decisamente sul piede di guerra (in attesa del prossimo consiglio federale atteso per il prossimo 18 maggio). Le nuove regole di iscrizione al campionato, e in particolare l’indice di liquidità* (come criterio di ammissione vincolante), rischiano di allargare la frattura esistente tra la Lega Serie A e la FIGC. E tra le contromosse studiate vi è anche l’avvertimento di non volere rispettare le regole sulla mutualità nei confronti delle leghe “sorelle” (B e C). Le società della massima serie pensano, inoltre, ad un ricorso per via di tempi e modi con i quali le nuove regole verrebbero applicate.

*L’indice di liquidità è un valore che mette a rapporto attività e passività correnti e che consente di verificare la capacità di un club di far fronte agli impegni finanziari per la durata di 12 mesi.