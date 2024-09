Lega B, nuova convocazione per l’Assemblea elettiva (si voterà il prossimo 10 ottobre)

Assemblea elettiva della Lega Serie B, quest’oggi a Milano, con 19 società su 20 partecipanti (mancava il Pisa). In apertura i candidati presidenti (l’ex calciatore Beppe Dossena e il manager Vittorio Veltroni) hanno esposto ai club il loro programma, col candidato Giuseppe Dossena che ha comunicato il ritiro della propria candidatura. Dopodiché si è proceduto alle votazioni (ben 5 fino al tardo pomeriggio), nelle quali nessun candidato presidente ha raggiunto il quorum necessario per l’elezione. L’Assemblea ha demandato al presidente della Lega B, Mauro Balata, la convocazione di una nuova Assemblea elettiva per i giorni 9 ottobre (prima convocazione) e 10 ottobre (seconda convocazione).