Red Bull sarà il nuovo Official Energy Drink partner della squadra granata

Red Bull, leader mondiale degli energy drink, sarà “Official Energy Drink partner” del Torino FC (Serie A) per la stagione 2024/25.

La partnership porterà novità importanti in seno al club, a partire dal coinvolgimento allo Stadio Olimpico Grande Torino. Red Bull caricherà la squadra con l’Energy Entrance per il riscaldamento e durante gli Energy Break nelle partite più calde, accompagnando la squadra per tutta la stagione.

Dopo aver caratterizzato scene come Formula1 o MotoGP, ma anche surf, sport invernali, beach volley, musica e gaming, la collaborazione con il Torino FC è la prima assoluta in Serie A per il marchio austriaco Red Bull. (fonte: Torino FC)