Parma FC (Serie A): Zondacrypto sarà l’Official Crypto Exchange partner per la stagione 2024/25

L’accordo annunciato nella conferenza stampa di giovedì 12 settembre allo stadio Tardini di Parma, alla presenza di Luca Martines, Managing Director Corporate del Parma Calcio, Przemysław Kral e Karolina Gwozdz, rispettivamente Ceo e Chief Legal Officer di Zondacrypto.

Il nuovo sponsor sarà visibile sul kit di allenamento dei “crociati” e ricoprirà il ruolo di Top Partner del Parma FC (Serie A).

“Tra le maggiori piattaforme di scambio di criptovalute regolamentate in Europa, Zondacrypto è presente sul mercato dal 2014, possiede licenze operative in Italia, Svizzera, Lituania, Slovacchia, Estonia e Canada, opera in piena conformità con la legislazione ed è pienamente allineata alle nuove normative MiCA. Dal luglio 2022 possiede la licenza per operare in Italia, approvata dall’OAM. Inizialmente attiva come piattaforma di scambio di bitcoin, è cresciuta fino a diventare una piattaforma multi-valuta che offre più di 70 criptovalute principali in coppie con valute tradizionali, stablecoin nonché BTC ed ETH. zondacrypto offre ai suoi utenti una piattaforma sicura e intuitiva, supportata da strumenti di trading professionali e tecnologie di sicurezza avanzata, con più di 1,3 milioni di utenti attivi che possono gestire i propri cripto asset in maniera semplice ed efficiente. Ha già collaborato con brand sportivi prestigiosi come Juventus FC, Atalanta BC, Rakow Częstochowa, Pogoń Szczecin, il Giro d’Italia, Top Marques Monaco e il Tour de Pologne. La piattaforma sponsorizza infine la tennista Magdalena Fręch” – hanno dichiarato i vertici di Zondacrypto in una nota ufficiale.