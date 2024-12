Lega B: approvato il bilancio 2023/24. Aumento della produzione in area 8 milioni di euro

L’Assemblea di Lega B ha votato il bilancio 2023/2024, chiuso con un avanzo di alcune decine di migliaia di euro, in cui si è rilevato l’incremento del valore della produzione rispetto all’esercizio precedente, di circa 8 milioni di euro, e il consolidamento del processo di efficientamento della struttura organizzativa con anche una migliore allocazione dei costi.

Si è parlato della grande espansione di diritti tv e dell’audience raggiunto, che risulta triplicato rispetto al 2018.

È stato fatto poi un primo bilancio de LaB Channel, il canale audiovisivo della Lega B unico nel suo genere in Italia, che ha preso il via con la 16a giornata sulla piattaforma Prime Video raggiungendo migliaia di abbonamenti al termine del primo weekend di trasmissioni.

Sempre sul tema diritti audiovisivi, è stata approvata la proposta di distribuzione del segnale con la società El Towers che prevede una durata di 5 stagioni sportive.

L’Assemblea è stata informata relativamente ai contenziosi pendenti con Messina Peloro S.r.l., FIDIMED e Couchmans, advisor che ha reclamato importanti percentuali sui diritti tv sottoscritti dalla Lega, nonostante non abbia contribuito alla loro finalizzazione, in seguito a un contratto firmato nel 2015 con possibili profili di rischio per l’associazione. (fonte: Lega B)