Il 21 dicembre al Palatricalle di Chieti torna il galà degli sport da combattimento.

Fight Clubbing 36 sarà trasmesso in mondovisione su DAZN e vanta il patrocinio delle istituzioni, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, passando per la Regione Abruzzo, fino alle Federazioni delle discipline che si vedranno in scena. Inoltre, Chieti è stata nominata Città Europea dello Sport 2025, e Fight Clubbing 36 è un’anteprima di quello che accadrà l’anno prossimo.

Sul ring del Palatricalle il pubblico assisterà a ben 16 incontri, di cui due con un titolo del mondo in palio, e altri con protagonisti grandi nomi del fighting come Enrico Pellegrino, Alessio Lorusso e il thailandese Sudsakorn, che conta quasi 400 incontri disputati in carriera. Nel main event della serata, il peso massimo Enrico Pellegrino, già campione del mondo delle sigle WMC e WAKO PRO, sfiderà il tedesco Gerardo Atti, a sua volta pluricampione mondiale in un super fight di Muay thai. Una sfida di altissimo livello che potrebbe rivoluzionare gli equilibri internazionali della categoria.

Nel co-main event, la leggenda Sudsakorn affronta l’esperto spagnolo Nayanesh Ayman con in palio la corona mondiale vacante dei pesi super medi, in un incontro di Muay thai. Ma il match di kickboxing tra l’italiano Anderson Cano e Vadim Lungu non è da meno, con Cano chiamato a difendere il titolo del mondo che detiene nei pesi welter. Lungu arriva a Chieti dopo essersi sbarazzato dell’ultimo avversario con un KO impressionante.

Scorrendo il programma, spiccano i tanti campioni coinvolti, tra cui il pugile Alessio Lorusso, che vanta un importante trascorso in Europa, impegnato in un match di preparazione ai futuri impegni internazionali contro un avversario scorbutico e insidioso. Il fiore all’occhiello della serata sarà la sfida di boxe autonoma in carrozzina tra il campione italiano Simone Dessì, fresco di conquista del titolo internazionale di Paraboxing, e lo sfidante Gianluca Perale.

La Preliminary Card comincerà alle ore 17:30, mentre la main card avrà inizio alle ore 20:30, stesso orario a cui partirà la diretta su DAZN.

I biglietti sono disponibili qui: https://www.ticketone.it/ artist/fight-clubbing/ e partono da 18 euro.

Qui è disponibile il programma completo dell’evento: https://www.fightclubbing.com/ fight-clubbing-36/#card