Marketing: Sky Sport lancia, per Milan-Stella Rossa, una nuova esperienza per i tifosi di calcio

Guardare una partita di calcio al bar ha da sempre un qualcosa in più: si condividono le emozioni, la passione, il tifo e ogni gol è ancora più bello quando lo si vive in compagnia. E stasera, in occasione del match di UEFA Champions League tra Milan e Stella Rossa (in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K dalle 21 e nei locali abbonati Sky), grazie a Sky, questa esperienza sarà ancora più coinvolgente: i tifosi avranno infatti la possibilità di seguire la partita da una prospettiva inedita, esattamente come se fossero allo stadio.

L’esperienza si terrà all’Arena Piola di Milano, punto di riferimento per moltissimi tifosi della città. All’interno del locale verrà installato un maxi ledwall di oltre 22 metri quadrati, su cui verrà trasmesso il match con alcune camere dedicate, che garantiranno la visione della partita da diversi punti di vista: dalla tribuna centrale del primo anello rosso di San Siro fino a bordo campo, per “immergersi” nell’azione grazie alle camere collocate dietro le due porte. La regia e la produzione internazionale dell’incontro saranno curate da Sky Italia, l’allestimento tecnico da Sky Production Services.

Per un’esperienza a 360°, nel locale ci saranno allestimenti ad hoc che ricreeranno l’entrata sul terreno di gioco. Gli ospiti percorreranno un vero e proprio ingresso da stadio, attraversando l’iconico tunnel, e cammineranno su un manto di erba sintetica che li accompagnerà direttamente fino al ledwall. Prima e dopo la partita Sky Sport 24 si collegherà con Arena Piola per raccontare le emozioni di questo speciale appuntamento e dar voce agli ospiti e ai talent presenti.

Per non perdere l’occasione di vivere l’esperienza unica “Al Bar come allo Stadio”, Sky darà la possibilità anche a tutti i locali pubblici abbonati di offrire ai loro clienti la visione dedicata sul canale Sky Sport Business 2. Un appuntamento che rende ancora più speciale il rito collettivo dello sport al bar, ormai irrinunciabile per oltre 4 milioni* di tifosi che, grazie all’offerta di Sky Business, possono vedere nei locali tutta la Serie A ENILIVE con 10 partite su 10 a turno in esclusiva fino alla stagione 2028/29, tutta la UEFA Champions League – compresa la miglior partita del mercoledì su Amazon Prime Sportsbar – insieme a UEFA Europa League e UEFA Conference League, fino alla stagione 2026/27. Completa l’offerta Sky Business il grande calcio internazionale e tutto lo sport di Sky.

* Fonte: Ricerca 2024 “Beyond visual attention: quando la comunicazione fa goal” (Omnicom Media Group)