Le nuove divise dell’Atalanta BC per la stagione 2022-23 si ispirano alla potenza, velocità e precisione

(di Antonio Spina) – L’Atalanta BC ha svelato il nuovo official kit per la stagione 2022/23, realizzato da Joma (azienda di clothing sportivo spagnola). La versione home, quella away e la 1a maglia del portiere sono tutte collegate ad un unico filo conduttore, che diventerà il fil rouge nel corso del prossimo campionato.

Il battage pubblicitario legato alla collezione è stata denominato “Be Like Superheroes”, spiegato così dalla stessa società: “I calciatori sono i nostri ‘eroi’ che diventano ‘supereroi’ quando indossano le nostre maglie.

I quattro colori delle immagini di presentazione rappresentano delle caratteristiche, o se preferite dei ‘superpoteri’: il rosso è la potenza (home), il blu la velocità (away), il verde l’equilibrio (goalkeeper) mentre il giallo è la precisione (third). Tutte caratteristiche importanti sul rettangolo di gioco che ci piace pensare appartengano ad ognuna delle nostre maglie: in ognuna di loro prevale una di queste qualità e quando le indossano i nostri ragazzi tutto viene ancor più esaltato”.