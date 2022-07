Atalanta e il marchio Wüber insieme sino al 2024

“Siamo orgogliosi di continuare il percorso avviato tre anni fa con l’Atalanta –ha dichiarato Vittore Beretta, Presidente del Gruppo Fratelli Beretta-, società alla quale ci sentiamo particolarmente vicini, non solo perché abitiamo la stessa terra, ma perché ne condividiamo i valori di sportività, spirito di squadra e passione per la sana competizione. È nostro desiderio supportare l’Atalanta per consentirle di restare stabilmente ai vertici del calcio italiano e di esprimere un gioco divertente per tutti i suoi tifosi”.

L’attenzione per il calcio nasce da una grande passione della Famiglia Beretta, ma è lo sport in generale ad essere parte del DNA dell’azienda. Dal 1986, infatti, costituisce un elemento chiave della comunicazione del Gruppo, espresso negli anni con tanti progetti di collaborazione sui campi sportivi di discipline agonistiche diverse, in Italia e all’estero.

“E con grande soddisfazione che Atalanta annuncia il prolungamento di questa partership con un brand di assoluto valore -ha commentato Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta BC-. Un rapporto fondato sulla condivisione di valori e la consapevolezza di lavorare per gli stessi obiettivi. Pur operando in ambiti completamente diversi, fare squadra è fondamentale per favorire la reciprova valorizzazione e crescita”.