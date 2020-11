Le attività di Canelo Álvarez: il merchandising

(di Alessandro Presta) – Canelo Álvarez è uno dei pugili più pagati al mondo. Come quasi tutti gli atleti di vertice, ha deciso di rendere disponibile ai fans anche il suo merchandising ufficiale. Per rendersi immediatamente riconoscibile dagli appassionati, Canelo ha creato un brand con un logo personalizzato. Sul sito www.caneloteam.com, nella sezione dedicata denominata “Canelo shop”, è possibile comprare i prodotti del pugile messicano.

Nel negozio e-commerce di Álvarez si possono acquistare magliette, felpe, cappelli ed altri accessori sia per uomo che per donna, con una parte dedicata anche ai bambini. Il sito è molto affidabile e ben organizzato, è facile capire dove andare a cliccare; le grafiche utilizzate sono professionali e di un ottimo livello qualitativo.

Il boxeur ha creato un brand dedicato agli articoli da pugilato: “No Boxing No Life”, disponibile sul sito www.noboxingnolifeofficial.com. Nel negozio online di questo secondo marchio si possono acquistare equipaggiamento di protezione e combattimento come i guantoni da boxe e altri articoli ad esempio cappellini e gadget ufficiali. Canelo ha reso disponibili i suoi prodotti “firmati” anche su Amazon, offrendo quindi un ulteriore importante canale di accesso al suo merchandising. Il link d’accesso ad Amazon è addirittura il primo risultato di ricerca se si digitasse “Canelo Álvarez” sul motore di ricerca Google.

Tra le attività del pugile ne compare anche una più improntata al sociale. Questa è “Canelo Rx”, raggiungibile sotto la voce “Canelo Health” sul sito ufficiale. L’iniziativa consiste nell’offrire un tasso di sconto per l’acquisto di farmaci negli Stati Uniti d’America, basta registrarsi per ottenere una tessera. Più di 35.000 negozi hanno collaborato con Canelo Rx per offrire assistenza su prescrizione.

Le numerose attività di Álvarez gli hanno permesso di migliorare la sua immagine, facendolo diventare, oggi, un’icona per gli appassionati della boxe. I contratti milionari per disputare gli incontri, le importanti sponsorizzazioni con brand di primo livello e le sue attività di vendita di prodotti ufficiali lo hanno reso tra gli atleti più pagati al mondo (91⁰ al mondo nel 2020 per Forbes). Secondo la rivista Forbes, tra il 2019 e il 2020, Canelo ha guadagnato circa 120 milioni di dollari. Le entrate hanno subito una frenata a causa della pandemia, ma si stima che siano destinate a crescere per il prossimo anno.