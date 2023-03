L’Ascoli calcio (Serie B) stringe una partnership con Sporthood in India

L’Ascoli calcio 1898 FC S.p.A. ha annunciato oggi la partnership con Sporthood (www.sporthood.in), la più grande rete di coaching di base nel sud dell’India con oltre 125 centri in Karnataka, Kerala e Telangana. Grazie a questa collaborazione tecnica, gli atleti di Sporthood avranno l’opportunità di crescere e sviluppare il proprio talento sfruttando gli insegnamenti e le competenze degli allenatori bianconeri.

Le capacità tecnologiche di Sporthood garantiranno che il progresso di ogni bambino sarà strettamente monitorato e condiviso in tempo reale con il team di scouting dell’Ascoli calcio. Anche i genitori degli atleti potranno monitorare i progressi dei propri figli attraverso l’app Sporthood (disponibile in iOS e Android).

Obiettivo dell’Ascoli calcio e di Sporthood è creare una rete globale di aspiranti atleti e allenatori, sviluppando così la prossima generazione di talenti. Uno dei componenti chiave della partnership è il programma di scambio di studenti: ogni anno un gruppo selezionato di atleti, provenienti da tutta l’India, avrà l’opportunità di effettuare uno stage all’Ascoli calcio per allenarsi e sviluppare le proprie abilità. Allo stesso modo, i rappresentanti del club si recheranno in India per sviluppare i campi per allenatori e sedute di allenamento per atleti emergenti. Questo programma di scambio, non solo sportivo ma anche culturale, consentirà agli atleti di acquisire nuove tecniche di allenamento, affinando le proprie competenze.

“Questa partnership consente all’Ascoli calcio di ampliare le proprie aree di riferimento e di esportare il nostro marchio in un territorio molto ricettivo. Per il nostro club si tratta di un’opportunità molto importante per lo sviluppo del merchandising, del networking fra aziende – i nostri partner commerciali potranno instaurare una rete di contatti con le maggiori società indiane e viceversa – dell’interesse nei confronti del mondo Ascoli calcio (squadra, iniziative, social media) e, non ultimo, del turismo. Quando gli atleti verranno ad Ascoli Piceno in occasione degli stage, avranno modo di soggiornare in città e scoprire le bellezze architettoniche, culinarie e culturali; un ottimo veicolo pubblicitario per Ascoli Piceno. Inoltre forniremo tutto il nostro supporto tecnico agli aspiranti atleti oltre che l’accesso alle nostre strutture durante gli stage con il nostro staff di professionisti. Non vediamo l’ora di lavorare con Sporthood per trasferire il nostro know how tecnico e manageriale che la scuola calcio indiana potrà sviluppare per creare la prossima generazione di talenti” – ha dichiarato Domenico Verdone, Direttore Generale dell’Ascoli calcio.

“Questa partnership con l’Ascoli è una pietra miliare per Sporthood e per i giovani atleti che ne fanno parte” – ha dichiarato Rahul Antony Thomas, Co fondatore e CEO di Sporthood – “La nostra mission è consentire ai giovani atleti di raggiungere il loro pieno potenziale e questa partnership ci permette di farlo fornendo l’accesso alle strutture di allenamento e ad un personale di coaching fra i migliori. Siamo entusiasti di collaborare con l’Ascoli per creare una rete globale di aspiranti atleti e allenatori.”