Formula 1: MSC Crociere lancia una nuova idea di fan experience per l’Abu Dhabi Grand Prix 2023

Nell’ambito della partnership globale di MSC Crociere con la Formula 1, è stata presentata un’offerta di alto livello per il Grand Prix, che consente una nuova modalità di “fan experience” durante il weekend di gara del “Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix” di quest’anno, in programma, il prossimo inverno, dal 24 al 26 novembre. La nuova collaborazione porterà l’offerta durante il weekend di gara a un livello superiore, con l’obiettivo di fornire un’esperienza di Gran Prix a 360 gradi, a bordo di MSC Virtuosa, una delle navi da crociera più moderne della compagnia.

Nel 2022, MSC Crociere ha firmato un accordo pluriennale per diventare Formula 1 Global Partner e questa nuova collaborazione rappresenta un ulteriore arricchimento della partnership. I pacchetti prevedono l’opzione solo cabina per chi già possiede i biglietti per la gara o l’opzione cabina + biglietto Formula 1 Grandstand.

Per i fan alla ricerca del weekend di Formula 1, è possibile scegliere tra la Cabina + F1 eExperience, che include attività esclusive a bordo pista, e l’ospitalità premium all-inclusive (Turn 1 Suite, Paddock Club e Legend), che include l’accesso esclusivo alle zone esclusivamente dedicate gli addetti ai lavori, come la Pit Lane Walk, il tour guidato della pista su un van e l’incontro con gli addetti ai lavori di Formula 1.

Gianni Onorato, CEO MSC Crociere, ha commentato: “Attraverso questa esclusiva offerta di ospitalità stiamo unendo il meglio di due mondi: la Formula 1 e MSC Crociere. Collaborando insieme, stiamo integrando l’incredibile atmosfera del circuito con l’esclusiva atmosfera a bordo delle nostre navi per creare un’esperienza di gara impareggiabile e davvero memorabile per i fan di tutte le età”.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha dichiarato: “Siamo lieti di unire le forze con MSC Crociere per offrire ai fan un’esperienza di ospitalità unica e senza precedenti durante il finale di stagione del Gran Premio di Abu Dhabi. Con sistemazioni di lusso, accesso esclusivo alle zone per gli addetti ai lavori e la convenienza di pacchetti gara all-in-one, siamo certi che questa partnership renderà il weekend davvero indimenticabile.”