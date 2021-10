L’AS MONACO DIVENTA PARTNER DI LIGA STAVOK PER CONSOLIDARE LA PRESENZA IN RUSSIA 

(di Fabio Sesti) – L’AS Monaco FC, club del Principato di Monaco (nella foto l’annuncio di un precedente sponsor) che milita nella Ligue 1, ha annunciato un’accordo con Liga Stavok, società di scommesse sportive russa che diventa partner regionale del club per la stagione 2021-2022. Nell’ambito della partnership, Liga Stavok beneficerà di visibilità attraverso la tecnologia LED virtuale dello Stade Louis-II durante le partite casalinghe dell’AS Monaco FC, nonché della presenza sui social network del club. Questa collaborazione con il club monegasco permette anche a Liga Stavok di rafforzare il suo impegno iniziato quest’estate con Gambit Esports, già partner di AS Monaco Esports, la divisione gaming del club francese, collaborazione che ha dato origine alla squadra di eSport AS Monaco Gambit. Particolarmente seguita grazie al suo calciatore russo Aleksandr Golovin, AS Monaco FC consolida così la sua presenza in Russia.

Oleg Petrov, vicepresidente e CEO dell’AS Monaco, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di accogliere Liga Stavok come partner dell’AS Monaco. Questa collaborazione con un grande attore del mercato russo delle scommesse sportive ci permetterà di rafforzare la nostra attrattiva, sviluppare la nostra visibilità e offrire un’esperienza speciale ai tifosi russi dell’AS Monaco e del calcio”. Yuri Krasovsky, presidente della Liga Stavok, ha invece detto: “Siamo felici di essere associati a un’entità così importante come l’AS Monaco. Per Liga Stavok, questa partnership è un prossimo passo logico nell’attuazione della nostra strategia commerciale, che è quella di rafforzare la nostra presenza sul mercato internazionale”. Infine, così si è pronunciato David Dashtoyan, direttore commerciale di Gambit Esports: “Siamo molto orgogliosi di aver contribuito a rendere possibile la collaborazione tra AS Monaco e Liga Stavok. Questa partnership apre le porte a molte nuove opportunità di collaborazione“.