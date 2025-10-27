L’Arabia Saudita al lavoro per un progetto avveniristico: uno stadio sospeso nel cielo a 350 metri di altezza.

Il calcio del Terzo Millennio entra nel futuro. L’Arabia Saudita prevede di costruire il NEOM stadium, uno “stadio nel cielo” sospeso a 350 metri di altezza, come parte dei preparativi per la Coppa del Mondo FIFA 2034.

Questo impianto avrà 46.000 posti a sedere, sarà alimentato interamente da energia rinnovabile e si prevede che sarà completato entro il 2032, ospitando partite fino ai quarti di finale durante il torneo. Il progetto si trova all’interno della futuristica città The Line, parte del mega progetto futuristico denominato “NEOM“.

Nome: NEOM Stadium;

Località: All’interno della città The Line, nel progetto NEOM;

Caratteristica: Sospeso a 350 metri (1.150 piedi) dal suolo;

Capienza: 46.000 posti;

Sostenibilità: Alimentato interamente da energia rinnovabile;

Tempistiche di costruzione: Inizio previsto nel 2027, completamento nel 2032;

Utilizzo nella Coppa del Mondo 2034: Ospiterà partite fino ai quarti di finale.