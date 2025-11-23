Cagliari Calcio annuncia investimenti strategici da parte di un gruppo statunitense guidato dal sardo Maurizio Fiori.

Cagliari Calcio ha annunciato la firma di un accordo per l’ingresso di un gruppo di investitori con sede negli Stati Uniti, guidato dal sardo Maurizio Fiori di Praxis Capital Management, nel capitale sociale del club. La transazione prevede l’acquisizione di una quota di minoranza qualificata, segnando un passo significativo nella strategia di crescita a lungo termine della realtà calcistica. La partnership si basa su una visione condivisa a lungo termine, focalizzata sul supporto allo sviluppo del nuovo progetto dello stadio e sulla promozione della crescita strutturale e del rafforzamento del Cagliari Calcio.

Il Presidente Tommaso Giulini manterrà il pieno controllo e la leadership operativa del club, ora affiancato da un partner internazionale che porta preziosa esperienza e una rete globale per rafforzare il percorso continuo di sviluppo e innovazione di Cagliari.

Il presidente Tommaso Giulini ha commentato: “Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. Il loro investimento, l’esperienza e il rispetto per le nostre tradizioni li rendono partner ideali mentre costruiamo per le generazioni a venire.”

Maurizio Fiori ha aggiunto: “Come sardo cresciuto assistendo a ogni partita casalinga con mio nonno, sono onorato di unirmi a Tommaso come custode di questa preziosa istituzione e contribuire a scrivere la prossima pagina della sua storia di crescita.”

L’accordo è stato firmato nelle ultime ore. Seguiranno la chiusura e la presentazione formale del nuovo investitore, soggette alle approvazioni regolatorie richieste. Il gruppo di investitori è stato assistito da Hogan Lovells come consulente legale e Deloitte come consulente fiscale e finanziario. Fluorsid Group è stata assistita da Studio BDL come consulente legale e da Studio Verna come consulente fiscale. (fonte: Cagliari calcio)