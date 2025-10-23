Lo sleeve sponsor di maglia del Chelsea parla vietnamita. E’ il colosso hi-tech FPT.

Il Chelsea FC ha annunciato un nuovo sponsor per le maglie delle squadre maschile, femminile e delle giovanili. E’ l’hi-tech company vietnamita FPT specializzata in nuove soluzioni d’avanguardia nell’AI generativa.

I Blues avevano annunciato ad aprile la collaborazione con FPT, azienda vietnamita specializzata in soluzioni tecnologiche, come partner globale ufficiale. Ora l’accordo è stato ampliato per includere la sponsorizzazione della manica per il resto della stagione 2025-26.

Il Chelsea è comunque al lavoro, in questa stagione, per trovare uno sponsor principale da inserire sul fronte maglia, ma non ha ancora concluso un accordo.

FPT è uno dei più importanti fornitori di soluzioni tecnologiche dell’area Asia-Pacifico. L’accordo che li rende sponsor sulla manica del Chelsea è stato guidato dal presidente e direttore operativo del club, Jason Gannon, e dal nuovo presidente dell’area commerciale, Todd Kline (nella foto in primo piano).