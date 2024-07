L’aquila protagonista assoluta nella maglia Away del Crystal Palace FC (Premier League)

Dopo la presentazione della versione Home, il Crystal Palace FC ha svelato il secondo dei kit che comporranno il game set per la stagione 2024/25 in English Premier League.

Intitolato “Eagle Spotlight”, il kit ha come assoluta protagonista proprio l’aquila, animale simbolo del club di South London. Una maglia che ritrova un colore predominante, il giallo, che in passato ha spesso caratterizzato le divise da trasferta del Crystal Palace FC, e che dà spazio ad un design grafico che esprime pienamente l’identità di questo club britannico.

La nuova maglia “Eagle Spotlight” del Crystal Palace FC è gialla, con collo e bordi manica in maglieria di colore blu e con dettagli gialli e rossi. Su tutta la maglia campeggia il disegno in grafica sublimata dell’aquila che stringe tra i suoi artigli il pallone, immagine iconica presente nello stemma del Crystal Palace FC. Questo particolare appare anche, in stampa siliconata, sul petto a sinistra al posto dello stemma completo del club, mentre a destra spicca il Macron Hero, entrambi in blu. Lo stesso disegno compare inoltre nella lunetta sotto il retrocollo. Il backneck personalizzato riprende invece il tema grafico che contraddistingue il kit Home, insieme al logo del club, alla scritta SOUTH LONDON AND PROUD. Il kit è completato da pantaloncini gialli con coulisse blu, personalizzati anch’essi con il design grafico della maglia.