Il Calcio Padova (Lega Pro) presenta la prima maglia della stagione 2024/25

Il Calcio Padova (club di Lega Pro – girone “A”) e Macron hanno presentato nelle ultime ore la nuova maglia gara Home (nella foto in primo piano) che il club biancoscudato indosserà nella stagione 2024/2025.

A circa un mese dall’inizio della nuova annata sportiva, il Calcio Padova e Macron, partner tecnico dei biancoscudati, hanno presentato la nuova maglia destinata alle gare “interne”.

La nuova home è bianca, come da tradizione, con una grafica tono su tono molto leggera, presente sia sul fronte che sul retro, a richiamare la croce scudata, simbolo della città del Santo. Il colletto è a girocollo, bianco con una linea rossa molto sottile. Il rosso è presente anche sui bordi manica. Sul petto, a destra e in rosso, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, è presente lo stemma del Calcio Padova. Il retro-collo esterno è personalizzato con la scritta NOI SIAMO I PADOVANI.Il kit gara casalingo è completato da pantaloncini e calzettoni bianchi.

La maglia ha una vestibilità Slim Fit ed è interamente realizzata in Eco Fabric, un materiale in poliestere ottenuto al 100% dal riciclo di plastica post-consumer. Il principale tessuto è l’Eco Gotex, con un inserto in Eco Baimi nel retro a garantire perfetta traspirabilità e leggerezza al capo. (fonte: Calcio Padova)

La creatività campagna e lo shooting sono stati a cura di SuperFly Lab