“1 Attimo in Forma” è il nuovo sleeve sponsor del Cesena FC (Serie B)

Novità marketing in casa Cesena FC. Il marchio “1 Attimo in Forma” (azienda produttrice di health food e per il benessere personale) sarà il nuovo sleeve sponsor dei bianconeri per tutta la stagione sportiva 2024/2025 (la realtà romagnola è neo promossa in Serie B). La presenza di un partner sulla manica di tutte le divise da gara della prima squadra rappresenta una novità per la società bianconera, a testimonianza della costante crescita commerciale del club.

La partnership tra il club del “Cavalluccio” e 1 Attimo in Forma non si limita esclusivamente alla prima squadra, ma si estenderà anche al Settore Giovanile bianconero con il logo dell’azienda leader nel settore della produzione di alimenti energetici che sarà presente in qualità di main sponsor sulle divise di tutte le formazioni del vivaio del Cesena FC, dall’Under 9 all’Under 17.

1 Attimo in Forma è un’azienda leader a livello nazionale nel settore dell’healthy food e del benessere personale, specializzata nella realizzazione di prodotti per l’integrazione alimentare a contributo proteico quali barrette, biscotti, granole e creme spalmabili.

“È con grande felicità che accogliamo 1 Attimo in Forma all’interno della nostra Società – ha affermato il Direttore Generale del Cesena FC, Corrado Di Taranto – un’azienda leader nel campo della produzione di alimenti energetici, che siamo certi darà un importante contributo alla squadra nella stagione sportiva che ci attende. Con 1 Attimo in Forma c’è stata un’immediata condivisione di valori e una comune volontà di crescere insieme all’interno della grande famiglia bianconera. Inoltre, questa partnership ci permette di inserire per la prima volta nelle nostre divise da gara uno sleeve sponsor, una novità che certifica il grande appeal commerciale della nostra Società e il costante sviluppo business del club.”

“Siamo lieti di essere tra i main partner della società Cesena Football Club – hanno dichiarato i vertici di 1 Attimo in Forma – perché riteniamo importante supportare una squadra così prestigiosa e condividere insieme un percorso di crescita. Crediamo fortemente nell’importanza di una nutrizione adeguata per raggiungere le massime performance. Siamo convinti di poter contribuire al progresso del Cesena Football Club e di essere parte della loro famiglia. Sport e cultura sono parte integrante dell’identità di riferimento del nostro Brand ed oggi più che mai sentiamo la necessità di promuovere e supportare uno stile di vita sostenibile, a partire dalle giovani generazioni, sano e culturalmente moderno.”

Sempre a livello di sponsorship sportive “1 Attimo in Forma” (la sede dell’azienda è a Milano) è shorts sponsor della SS Napoli Basket (club della Serie A maschile di pallacanestro). (fonte: Cesena FC)