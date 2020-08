LaLiga: Betway è il nuovo sponsor di maglia del Real Betis

Betway ha siglato un accordo biennale come main sponsor del Real Betis Siviglia (15ima nell’ultima “LaLiga Santander”). Il logo del bookie apparirà sulla maglia verde-bianca della formazione spagnola nella stagione 2020/21. Presente, secondo quanto riporta il portale Agipronews, il marchio anche all’interno dello stadio “Benito Villamarin”.

Il Ceo di Betway, Anthony Werkman (nella foto in primo piano), ha dichiarato: «Il Real Betis gioca in uno dei campionati più popolari al mondo, dove vantiamo già una presenza straordinaria. Non potremmo essere più felici di collaborare con un club storico come questo».

Ramón Alarcón, Direttore Generale del Real Betis, ha aggiunto: «Questo accordo di sponsorizzazione, uno dei più importanti nella nostra storia, è l’emblema del lavoro quotidiano che svolgiamo: ne siamo molto orgogliosi. Anche perché stretto con un’azienda leader nel settore».