L’Aalbork FK svela le nuove maglie per la stagione 2023/24

L’Aalborg BK club danese che rappresenta la più settentrionale delle maggiori quattro città danesi, ha presentato i nuovi kit ufficiali che i biancorossi indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica.

La nuova ‘Home’ ha il collo alla coreana in maglieria con sottile linea rossa, stesso abbinamento cromatico presente sui bordi manica. La tradizionale alternanza delle righe bianche e rosse permane, ma in questo caso il disegno presente, sia fronte che retro e sulle maniche in stampa sublimatica, assume un particolare dinamismo perché è rappresentato da una serie di fulmini, che rendono omaggio ai tifosi del club. Il fulmine è inserito anche nel backneck personalizzato accanto alla scritta ‘SOM RAMFT AF LYNET HVER GANG MIT AaB SPILLER’, parte del testo della canzone che i tifosi biancorossi intonano all’ingresso in campo dei loro beniamini. Sul petto, a destra e in nero il Macron Hero, a sinistra lo stemma dell’Aalborg BK. Nel retrocollo esterno è stampa in rosso la data 1885, anno di fondazione del club danese. I pantaloncini sono bianchi con bande laterali rosse, i calzettoni rossi hanno il disegno di due fulmini bianchi poco sotto il bordo superiore.

La versione ‘Away’, sempre con collo alla coreana, è in blu navy con un pattern sublimato, tono su tono, con disegno dei fulmini che sono poi ripresi, orizzontalmente all’altezza del petto, in rosso e bianco e sopra ai quali sono stampati il Macron Hero e lo stemma dell’Aalborg BK. Anche in questo caso il backneck è personalizzato come nella Home con un fulmine bianco e la scritta in danese dell’inno dei tifosi e nel retrocollo, in bianco, l’anno di fondazione del club: 1885. I pantaloncini sono blu navy con coulisse bianche e bande rosse laterali, mentre i calzettoni blu navy hanno il disegno di due fulmini, rosso e bianco, poco sotto il bordo superiore.