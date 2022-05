La UEFA Nations League 2022/23 atterra su Sky

Un’altra importante novità per tutti gli appassionati del grande calcio su Sky: in arrivo la UEFA Nations League 2022/2023 (incluse le UEFA Nations League Finals), le UEFA EURO 2024 European Qualifiers e le amichevoli internazionali pre-UEFA EURO 2024.

Grazie a un accordo con UEFA, su Sky e in streaming su NOW sarà possibile vedere le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi della UEFA Nations League 2022/2023, al via dal 1° giugno con Polonia-Galles (ore 18, live su Sky Sport Uno e Sky Sport Football), e tutte le partite delle UEFA Nations League Finals (semifinali e finali, inclusa l’eventuale partecipazione dell’Italia) in programma a giugno 2023.

Su Sky anche tutti i migliori incontri della fase a gironi (tra marzo e novembre 2023) e degli spareggi (marzo 2024) delle Qualificazioni a UEFA EURO 2024 (European Qualifiers UEFA EURO 2024) e della serie di amichevoli internazionali in preparazione a UEFA EURO 2024 (in programma tra marzo e giugno 2024), eccezion fatta per le partite con protagonisti gli Azzurri.

Sky si conferma sempre di più il punto di riferimento del grande calcio d’Europa, con tutti e tre i più importanti tornei per squadre di club (UEFA Champions League, con 121 partite su 137 a stagione, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League) e le principali leghe estere (Premier League inglese, Bundesliga tedesca e Ligue 1 francese). Senza dimenticare la Nazionale italiana guidata da Milena Bertolini, impegnata nel Campionato Europeo UEFA femminile di calcio in programma dal 6 al 31 luglio in Inghilterra, con Sky che dedicherà una copertura speciale alle Azzurre inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda.