La terza maglia dell’Arsenal (EPL) guarda al passato e ad elementi iconici

Adidas e l’Arsenal FC (EPL) hanno presentato oggi il nuovo terzo kit (la divisa “Away”) per la stagione 2023/24, che celebra uno stile retrò Anni ’80. Base verde minerale, spalle in stile collegiale, stemma e loghi degli sponsor in bianco sporco: adidas e l’Arsenal hanno reinventato così per i giorni nostri un classico di culto. Questa celebrazione di un kit unico – espressa attraverso il minimalismo – presenta una collezione indossabile tanto dai tifosi allo stadio e a casa quanto per i giocatori sul campo. Con le squadre maschili e femminili che puntano al successo nella UEFA Champions League di questa stagione, il kit viene lanciato con un filmato di accompagnamento che porta lo stile continentale nelle strade di Islington. Declan Rice, Jurrien Timber e Leah Williamson sono tra i protagonisti del film, che riprende alcuni scorci riconoscibili nei pressi dell’Emirates Stadium.

Inigo Turner, Design Director dell’abbigliamento calcistico di adidas, ha dichiarato: “Data la profondità dell’archivio di kit dell’Arsenal, guardare al passato è sempre un punto di partenza stimolante quando si progetta qualcosa per i tifosi di oggi. L’iconica maglia verde da trasferta della stagione 1982/83 era un pezzo unico e questa espressione moderna di questo classico fonde perfettamente moda e calcio. Dato che questi mondi continuano a scontrarsi, abbiamo cercato di creare un kit che fosse innanzitutto adatto alle prestazioni e che offrisse il meglio all’atleta, ma che fosse anche un’accattivante dichiarazione di moda che i tifosi fossero orgogliosi di indossare durante le partite e fuori dallo stadio“.

Il nuovo kit sarà indossato dalle squadre maschili e femminili nella gare della Premier League, della Women’s Super League, delle coppe nazionali e della UEFA Champions League. L’Arsenal Women lo indosserà per la prima volta sul campo il 22 ottobre, quando affronterà il Bristol City in trasferta nella Women’s Super League. A seconda del sorteggio, potrebbe essere indossata già a settembre; quando la squadra maschile tornerà in UEFA Champions League. Il terzo kit dell’Arsenal per la stagione 2023/24 è disponibile nelle taglie da uomo, da donna e da giovane e sarà disponibile da oggi presso i negozi adidas, Arsenal Direct, i negozi Arsenal, alcuni punti vendita selezionati e online su adidas.it