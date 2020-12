La Serie A ricandida Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC

La Serie A ha scelto di ricandiare Gabriele Gravina (nella foto in primo piano) alla presidenza della Federcalcio. Lo ha deliberato oggi l’assemblea della Lega calcio Serie A riunitasi in videoconferenza per approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2020 (contestualmente è stato definito l’invito a presentare offerte per il territorio italiano per i diritti audiovisivi della massima serie A – triennio 2021 – 2024). Secondo quanto risulta all’agenzia Sporteconomy.it il nome di Gravina, presidente uscente FIGC, ha raccolto 17 consensi sui 20 disponibili.