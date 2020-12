Golden Group è il nuovo Official Partner dell’AC ChievoVerona

L’accordo valido per la stagione corrente, prevede non solo l’esposizione del marchio allo stadio Bentegodi e a supporto della 1a squadra, ma anche la presenza del logo Golden Group su tutte le maniche delle divise (sleeve sponsor) del settore giovanile clivense.

Golden Group nasce nel 1996 (la sede è a Funo di Argelato, in provincia di Bologna), dall’idea di Davide Malaguti. Inizialmente la società si occupa di coaching, formazione e selezione del personale: l’originalità dell’approccio dei corsi e dei contenuti, esempio unico nel panorama dell’offerta formativa italiana, fa sì che Golden Group conquisti, in breve tempo, clienti sempre più grandi e strutturati.

Lavorando in questo ambito il fondatore ha avuto il modo di monitorare il settore dei contributi a fondo perduto erogati dall’Unione Europea ed enti nazionali (spesso non vengono erogati). Da qui l’idea di investire in finanza agevolata, un settore particolarmente interessante in grado di portare effettivi benefici alle aziende. E’ nata così la divisione “finanza agevolata”, diventata in poco tempo il core business della società.

Golden Group è oggi l’azienda più strutturata e specializzata in «Contributi Europei a Fondo Perduto e Finanza Agevolata» sul territorio nazionale, e vanta una percentuale di successo del 92% di progetti approvati e oltre 1 miliardo di euro di contributi ottenuti dai propri clienti.

Davide Malaguti, Fondatore e Presidente di Golden Group

«La storia del ChievoVerona rispecchia perfettamente i nostri valori aziendali: sogni, passione, formazione, lavoro, realizzazione degli obiettivi, ma soprattutto il gioco di squadra, che ha portato una società di quartiere ai vertici del calcio italiano, così come Golden Group supporta e accompagna le aziende italiane a perseguire i propri obiettivi e a primeggiare nel mercato italiano grazie ai contributi agevolati a fondo perduto. Sono certo che faremo grandi cose assieme».

Corrado Di Taranto, Direttore Generale AC ChievoVerona

«È un onore aver accolto un’azienda del calibro di Golden Group tra i nostri Partner. L’accordo va ben oltre alla semplice partnership; Golden Group, grazie soprattutto alla visione del suo fondatore Davide Malaguti, rappresenta in tutto e per tutto lo spirito ChievoVerona. Come Malaguti nel suo corso motivazionale di maggior successo “Dreams”, insegna che allenandosi con costanza qualsiasi obiettivo è realizzabile, allo stesso modo il ChievoVerona si è imposto nel calcio italiano lottando, senza mai mollare, e facendo diventare realtà un sogno che sembrava apparentemente irrealizzabile».