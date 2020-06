La “ricetta” AICAS per la ripartenza dello Sport ai tempi del Covid-19

Tra i settori maggiormente “contagiati” da Covid-19 vi è quello della “Sport Industry”. L’AICAS (Commercialisti Azienda Sport) di Salerno ha lavorato per studiare l’exit strategy a supporto delle società sportive “profit e no- profit”.

In tale contesto, quali dovranno essere le strategie aziendali e di marketing che l’azienda sport dovrà prontamente attivare per programmare un vincente “business plan” che metta in “fuori gioco Covid19”?

L’attuale momento derivante da Covid-19 determina, infatti, per l’azienda sport, a fronte del permanere di “costi fissi” di gestione ordinaria (in attesa del “salary cup”), una diminuzione del “valore della produzione” determinatosi, al momento, con l’azzeramento dei “ricavi da stadio” e contestuale diminuzione dei “ricavi da sponsor e marketing”: azienda calcio (-30%); azienda basket (-45%); azienda volley (-40%). È evidente che questo virus ha cambiato, e sta cambiando il mondo, dal lavoro alle imprese, dalla scuola al commercio, dall’industria alla finanza e, persino, la gestione del tempo libero; la crisi ha generato un impatto molto forte, ribaltando priorità di governi, cittadini e società e sconvolgendo i “tradizionali sistemi di gestione”.