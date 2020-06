F1: FIA APPROVA LA VESTE BIOMETRICA SALVAVITA

(di Thomas Gaddo) – Il campionato automobilistico di Formula Uno lancerà a breve una nuova “attrezzatura” per salvaguardare la vita dei piloti. Infatti la FIA (Federazione internazionale dell’automobile), ha ufficializzato il design per la “Vism Vital Signs Monitor”, progettata dalla Marelli Motorsports e Omp Racing (aziende produttrici di abbigliamento per competizioni automobilistiche). Si tratta di una veste biometrica (da indossare sotto la tuta da gara), in grado di raccogliere dati riguardanti le funzioni vitali degli atleti, con più precisione rispetto all’attuale guanto (indossato durante prove e gare), dotato di un unico sensore. Tuta di progettazione italiana, che, in caso di incidente, fornirebbe subito dati cruciali sulle condizioni del pilota, prima dell’arrivo dei soccorsi. Inoltre, consentirà alle scuderie, di analizzare stress e resistenza dei piloti durante la gara.