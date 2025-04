La Repubblica “celebra” l’oro europeo della pesistica italiana e sogna L.A. 2028.

(di Marcel Vulpis) – In un weekend pasquale che vede, per la prima volta in campo, il calcio di Serie A (stasera, ad esempio, si affrontano a San Siro il Milan e l’Atalanta, in un vero e proprio derby regionale), ha fatto notizia la pagina dedicata, sul quotidiano La Repubblica, all’oro europeo (nella categoria di peso fino a 76kg) conquistato a Chișinău (in Moldavia, nell’Europa orientale) dalla giovane 22enne azzurra Genna Toko Kegne, tra gli atleti più in vista della nazionale tricolore di pesistica. Un fatto, anche questo storico (sotto il profilo mediatico), che sugella i mesi di lavoro, anche sul fronte della comunicazione, del neo presidente FIPE Alberto Miglietta (eletto nell’ottobre 2024 – nella foto sotto). E una conferma, più in generale, anche per la crescita, in termini di popolarità e visibilità, da parte di questa impegnativa disciplina olimpica (il sollevamento pesi). Non a caso La Repubblica ci ha costruito un contenuto “premium” proprio per far conoscere al grande pubblico, sia il profilo dell’atleta neo campionessa europea, sia gli aspetti principali della pesistica d’élite in ambito agonistico.

Una immagine di archivio di Alberto Miglietta – Presidente FIPE – credits photo GMT-Mezzelani

Genna Toko Kegne, atleta livornese di origini camerunensi, ha recentemente conquistato il titolo di campionessa europea di sollevamento pesi per la seconda volta consecutiva, confermando il suo dominio nella categoria dei 76 kg.

Questo straordinario risultato è stato ottenuto agli Europei di Chișinău (organizzati dalla EWF dal 13 al 21 aprile), dove ha vinto due medaglie d’oro: una nel totale e una nello slancio, oltre a un quarto posto nello strappo. Il suo debutto internazionale tra le “senior” risale al 2024, quando, agli Europei di Sofia, ha conquistato tre medaglie d’oro e stabilito nuovi record italiani in tutte le specialità della categoria “non olimpica” fino a 76 kg.

In quell’occasione, ha sollevato un totale di 227 kg, con 101 kg nello strappo e 126 kg nello slancio, dimostrando una gestione impeccabile della gara e una notevole maturità tecnica.

Genna, che ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2022, ha iniziato la sua carriera sportiva a 13 anni, praticando inizialmente atletica leggera, nuoto e pallavolo. Il suo incontro con il sollevamento pesi è avvenuto grazie all’intuizione del suo allenatore, che ha riconosciuto in lei un talento naturale per questo sport . Da allora, la sua ascesa è stata rapida e costante, portandola a diventare una delle atlete di punta nel panorama internazionale.

Nonostante i successi ottenuti, Genna non si accontenta e guarda già al futuro. Il suo sogno è quello di vedere la sua categoria di peso, attualmente non olimpica, entrare nel programma delle Olimpiadi. In particolare, punta a qualificarsi per Los Angeles 2028, un obiettivo, quest’ultimo, che la motiverà e la spingerà, nei prossimi anni, a migliorarsi continuamente. La notizia dell’eventuale inserimento della categoria di peso, fino a 76kg, ai prossimi giochi estivi, arriverà non prima di luglio 2025. Nel frattempo, ad ottobre, è attesa, nella medesima categoria, in Norvegia, ai Mondiali. I Campionati mondiali di sollevamento pesi 2025 saranno la 90ª edizione maschile e la 33ª femminile della manifestazione e si svolgeranno a Førde, in Norvegia (dove già si svolsero nel 2016 gli Europei di specialità), al Førdehuset Pavilion, dal 3 al 12 ottobre 2025.