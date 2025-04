Eventi – Taranto 2026: 65 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, tra opere e organizzazione.

Il budget complessivo per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 ha raggiunto i 300 milioni di euro, con 275 milioni destinati alle infrastrutture sportive e circa 25 milioni per le spese organizzative. Di questi, 65 milioni sono stati specificamente allocati per la realizzazione e il miglioramento degli impianti sportivi a Taranto, città principale sede dell’evento. Le risorse sono suddivise tra il primo e il secondo masterplan: 167 milioni per il primo, di cui 140 destinati a Taranto, e 73 milioni per il secondo, con 47 milioni ancora da confermare per la città jonica.

Tra gli impianti previsti, lo stadio del nuoto, con due piscine olimpioniche da 50 metri, è uno dei progetti principali. Le prime gare di appalto per la sua costruzione, insieme a quelle per il nuovo stadio Iacovone e il PalaRicciardi, sono state avviate nel 2024, con un investimento complessivo di 120 milioni di euro.

Oltre ai fondi statali, la Regione Puglia ha contribuito con 800mila euro nel 2024, destinati all’organizzazione dell’evento. Questi investimenti mirano a valorizzare il territorio, migliorando le infrastrutture e promuovendo il turismo e l’economia locale.

Con l’approssimarsi della data dell’evento, prevista per il 21 agosto 2026, l’attenzione è rivolta al completamento dei lavori e alla gestione efficace delle risorse per garantire il successo dei Giochi e lasciare un’eredità duratura per Taranto e la Puglia.

il logo della mascotte di Taranto 2026 – “Ionios”

Durante la prima assemblea generale del Comitato organizzatore, è stato approvato un budget complessivo di 65 milioni di euro, con il Governo Meloni che contribuirà con 50 milioni, di cui 25 milioni di euro già erogati e altri 25 in arrivo. Circa 20 milioni di questi fondi verranno destinati al nolo di due navi da crociera che ospiteranno circa 5.000 persone, tra cui atleti, durante l’intero evento sportivo (terminerà il prossimo 3 settembre 2026).

Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore (il DG è l’ex oro azzurro del taekwondo, il pugliese Carlo Molfetta), ha dichiarato: “Su 65 milioni, 50 vengono messi a disposizione dal Governo. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ci ha appena espresso l’impegno per altri 25 milioni di euro, di questo siamo soddisfatti e si può partire con gli impegni più importanti”. Riguardo alla copertura dei restanti 15 milioni, ha indicato il ricorso agli sponsor istituzionali, locali e nazionali, nonché alla vendita dei biglietti delle gare.

Ad oggi, e mancano circa 488 giorni all’evento, non è ancora stato annunciato il nome del primo partner commerciale dei Giochi (attualmente la responsabile di questa area che include anche la comunicazione e marketing è la lombarda Cristina Papini). Risulta inoltre “sospeso” anche il bando per la scelta dell’advisor commerciale.