Bottino d’oro per la FIPE agli Europei. Ultimo titolo continentale nel segno di Genna Toko Kegne.

Genna Toko Kegne sale sul gradino più alto d’Europa per la 2a volta consecutiva e conquista il titolo continentale nella categoria fino a 76 kg. Una gara giocata, kilo su kilo, da parte dell’Azzurra, che si mette al collo due medaglie d’oro, di slancio e totale.

Nello strappo Genna non riesce a trovare la giusta concentrazione; dopo una prima prova perfetta a 100 kg, l’Azzurra non riesce ad incastrare le altre due e rimane ai piedi del podio. Tutt’altro l’atteggiamento nello slancio con una Genna determinatissima a dare il tutto per tutto; la toscana è tra le ultime a salire in pedana, seguita a ruota dall’armena Amroyan e l’israeliana Gold, tutte con l’obiettivo di superare 124 kg e il 229 di totale dell’ucraina Dombrovska, anche lei in corsa per il podio. Tutte vicinissime le atlete, tra le quali si inserisce l’altra armena Khachatryan che cerca di strappare una medaglia di specialità. Ma tutte si fermano a quota 131, compresa l’armena, mentre Genna riesce a superare se stessa, ad inanellare tre prove valide su tre e a centrare l’obiettivo: oro europeo di specialità con 133 kg, record italiano e titolo continentale con un totale di 233 kg. Argento alla Amroyan con 231 kg, bronzo all’israeliana Gold con 230 kg.

Il Team Italia FIPE chiude così la sua trasferta europea con un bottino di 8 medaglie, di cui 5 d’oro e 3 di bronzo.

“Sono davvero orgoglioso ed emozionato – dice il Presidente Federale Alberto Miglietta – le conferme di Genna Toko Kegne e Oscar Reyes Martinez sono l’evidenza dell’importante e costante lavoro che la Federazione sta portando avanti, e le medaglie dei giovani Tarquini e Delia ci fanno ben sperare per il nostro futuro. Tutto perfetto!”

“Secondo europeo e secondo titolo continentale – dice sorridente Genna Toko – Sono molto soddisfatta della gara anche se potevo fare meglio nello strappo. Ma so che c’è ancora margine e spero di far meglio ‘al prossimo giro’!” (fonte: FIPE)