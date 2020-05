La Premier League punta sugli stadi “neutri”

(di Leonardo Calero) – Nel corso della videoconferenza, tenutasi venerdì scorso, i giocatori ed il governo inglese hanno espresso la volontà di portare a termine la stagione. Proprio qualche giorno fa, il premier inglese Boris Johnson ha dichiarato il desiderio di poter concludere regolarmente la stagione. Stando alle indiscrezioni di Sky Sport, il 12 giugno sarebbe la data cerchiata in rosso, per la ripresa della English Premier League (EPL).

All’appello mancano 92 gare da disputare, dopo lo stop dello scorso 13 marzo (causa emergenza Coronavirus).

Nel corso della videoconferenza, sarebbe stata proposta l’idea di giocare in campi neutri ed rigorosamente a porte chiuse.

Come riporta il quotidiano inglese “The Guardian”, anche le autorità sanitarie avrebbero suggerito di giocare in campi neutri per evitare di affollare le città principali.

Secondo Sky Sport, tra campi di gioco scelti, in primis ci sarebbe Wembley, casa della nazionale inglese.

Gli altri stadi sarebbero l’Olympic Stadium, campo del West Ham, l’Etihad stadium, stadio del Manchester City e l’Amex Stadium, impianto del “Brighton & Hove Albion”.

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, tra le proposte ci sarebbero anche il Twickenham, tempio del rugby mondiale ed il St George’s Park, centro di allenamento degli uomini di Eddie Jones.

Infine, come riporta il “The Sun”, anche l’Australia si sarebbe candidata, proponendo alle squadre di trasferirsi a giocare a Perth.